Aantal coronapatiënten op Brabantse ic's daalt na week niet verder onder de 100 en stijgt zelfs weer licht

Het gaat voor 90 procent om mensen bij wie het coronavirus met een test is vastgesteld. De overige 10 procent heeft verschijnselen, maar bij hen is het nog niet definitief vastgesteld. In totaal zijn er 120 vaste bedden beschikbaar op de ic’s, die ook beschikbaar moeten zijn voor mensen met andere ernstige kwalen. Eerder lieten de Brabantse ziekenhuizen weten dat het aantal coronapatiënten ver onder de honderd moet zijn, voordat de ziekenhuizen weer toe kunnen met het reguliere aantal ic-bedden.

Volledig scherm Het aantal mensen dat sinds 27 februari op de Brabantse intensive cares ligt. Sinds een week is het aantal stabiel. © ROAZ

Nieuwe opnamen

Andere afdelingen in de ziekenhuizen krijgen het wel steeds iets rustiger: het totaal aantal patiënten met (verschijnselen van) het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen daalt nog. Maandag ging het om zo'n 250 mensen; zo'n 50 minder dan een week eerder. Dat komt vooral omdat afgelopen dagen mensen zijn ontslagen uit de ziekenhuizen, want er komen nog dagelijks zo'n zestig tot honderd nieuwe coronapatiënten ziekenhuizen binnen. Het gaat hierbij vooral om mensen met verschijnselen, die nog niet getest zijn. Vandaar dat zij nog niet worden meegenomen in de cijfes die het RIVM dagelijks deelt.

Volledig scherm Dagelijks worden er de laatste week gemiddeld gezien nog zestig tot honderd mensen met het coronavirus in Brabantse ziekenhuizen opgenomen. © ROAZ

Vijf mensen overleden

Steeds minder mensen bezwijken in de ziekenhuizen aan het coronavirus. Vorige week donderdag waren het er drie, het laagste aantal in weken. Op Koningsdag waren het er vijf, al kan het zijn dat op de feestdag niet alle ziekenhuizen cijfers hebben doorgegeven. In de tussenliggende dagen schommelde het dodental tussen de vijf en de zestien. Ter vergelijking: in de eerste dagen van april lag het dodental in ziekenhuizen dagelijks rond de vijftien, zoals te zien in de grafiek hieronder.