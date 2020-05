Aantal coronapatiënten op Brabantse ic's daalt richting de dertig

Mensen blijven massaal op ongelukken en branden afkomen: ‘Vergelijk­baar met graag in achtbaan gaan’

27 mei TILBURG - Ramptoeristen die zich verdringen om een glimp op te vangen van een dodelijk ongeluk in Tilburg of die zich samenpakken bij een Nuenense vijver, waarin net een auto met een ouder echtpaar is beland. Wat drijft hen daartoe in deze 1,5 meter-samenleving? ,,Kijken is een bepaalde manier om je onzekerheid op te lossen”, zegt expert Suzanne Oosterwijk.