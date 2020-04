Aantal coronapatiënten op de Brabantse ic's daalt voor het eerst in twee weken licht, 57 nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Brabant 57 nieuwe ziekenhuisopnames met het coronavirus gemeld, blijkt uit cijfers van het RIVM. Een lichte daling in het nieuwe aantal meldingen. In totaal zijn er nu 1732 opnames gemeld in de provincie.

Belangrijk om te zeggen is dat het gaat om meldingen van mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen. De werkelijke datum van de ziekenhuisopname kan al meerdere dagen geleden zijn en toch pas nu gemeld.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is lager dan voorgaande dagen, toen het aantal nieuwe meldingen 135 (gisteren), 99 (donderdag) en 123 (woensdag) mensen was. Vrijdag waren er in totaal 1675 opnames gemeld in de provincie, zaterdag stond dit aantal op 1732.

Meierijstad is de gemeente met de meeste gemelde ziekenhuisopnames: 142, een stijging van acht mensen ten opzichte van een dag eerder. Daarna volgt Tilburg met 139 (stijging van vier personen). Breda heeft 126 ziekenhuisopnames, daar is in de afgelopen 24 uur een nieuwe melding bijgekomen.

Opvallende stijger is de gemeente Eindhoven, waar er sinds de laatste update acht nieuwe ziekenhuisopnames bij zijn gekomen en het totaal aantal meldingen nu op 87 staat. In de gemeente Waarle zijn drie mensen in het ziekenhuis opgenomen, dat blijft gelijk aan de cijfers van vrijdag. In veel andere gemeentes is de stijging niet opmerkelijk te noemen.

Sterfgevallen

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 164 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 1651. Het aantal positief geteste patiënten staat nu op 16.627 personen, een stijging van 904 ten opzichte van gistermiddag. 6622 coronapatiënten zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van 336 personen. Het aantal nieuw gemelde sterfgevallen is wat hoger en het aantal ziekenhuisopnames is daarmee wat lager dan gisteren (toen 148 doden en 502 ziekenhuisopnames).

Volgens het RIVM beginnen de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar te worden. Maar om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen, schrijft het RIVM.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat in de vierde week van maart bijna 1200 meer mensen zijn overleden dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het coronavirus. Ze signaleren een afwijking met de sterftecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in die week 713 sterfgevallen telde als gevolg van het coronavirus.

In Noord-Brabant en Limburg zijn op basis van deze schatting 80 procent meer mensen overleden dan gemiddeld. De onderzoekers constateren ook een duidelijke toename in Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Tien gemeenten met meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten per 100.000 inwoners

• Peel en Maas, Limburg: 270 (totaal: 117)

• Boekel, Noord-Brabant: 250 (totaal: 27)

• Bernheze, Noord-Brabant: 221 (totaal: 69)

• Cranendonck, Noord-Brabant: 209 (totaal: 44)

• Gemert-Bakel, Noord-Brabant: 199 (totaal: 61)

• Uden, Noord-Brabant: 192 (totaal: 81)

• Meierijstad, Noord-Brabant: 175 (totaal: 142)

• Oudewater, Utrecht: 157 (totaal: 16)

• Landerd, Noord-Brabant: 146 (totaal: 23)