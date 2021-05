Aantal herriemeldingen in Brabant flink gestegen sinds corona, met Den Bosch en Eindhoven als uitschieters

Sinds de start van de coronacrisis heeft een groot deel van Nederland nog nooit zo vaak de binnenkant van zijn huis gezien als nu. Met thuiswerken als norm, horecagelegenheden die de deuren gesloten moeten houden en het beperken van sociale contacten, komt men een stuk minder buiten dan voorheen. Gevolg: meer klachten over geluidsoverlast. In de provincie Brabant is vooral in Eindhoven en Den Bosch het aantal herriemeldingen flink gestegen.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we meer klagen dan ooit. Landelijk gezien kreeg de politie tussen maart vorig jaar en februari dit jaar bijna 187.000 herriemeldingen binnen. Even ter vergelijking: vorig jaar waren het er 120.000. De meeste zijn afkomstig uit de provincie Zuid-Holland, gevolgd door de provincie Noord-Holland. Noord-Brabant vult de top 3 aan met ruim 24.000 meldingen, ten opzichte van dik 16.000 meldingen vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van politiecijfers.

Zoomen we in op de Brabantse gemeentes, dan springen Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Tilburg er bovenuit met respectievelijk 147, 145, 144 en 136 meldingen per 10.000 inwoners. In West-Brabant komen relatief gezien de meeste klachten uit Breda, Roosendaal, Oosterhout en Geertruidenberg.

In Tilburg zal een deel van de klachten afkomstig zijn van omwonenden van Beachy. Zij klopten afgelopen zomer met een brief aan bij de gemeente en uitten daarbij hun onvrede over het stadsstrand. Ze klaagden over het geluid dat wordt veroorzaakt bij verschillende optredens en de silent disco’s, waarbij soms wordt meegezongen. Maar de grootste klacht lijkt het geschreeuw en gelal van vertrekkende jongeren na sluitingstijd.

Meer conflicten

Volgens Eloy Kooymans, coördinator van Buurtbemiddeling Roosendaal, steeg niet alleen het aantal meldingen over geluidsoverlast, maar daardoor ook het aantal conflicten. ,,We komen van alles tegen. Geluidsoverlast was altijd al conflict nummer één en dat is alleen maar erger geworden. Normaal ligt het aantal conflicten dat wordt veroorzaakt door geluidsoverlast rond de 25 procent. In 2020 is dit aantal gestegen naar 42 procent,” legde Kooymans in een eerder gesprek met deze krant uit.

Quote Men is minder verdraag­zaam Eloy Kooymans, Buurtbemiddeling Roosendaal

En dat lijkt dan ook niet zo gek als je bedenkt dat we hele dagen thuis zitten, en voor sommigen hun thuis ook hun werkplek is geworden. ,,Stel dat je in een online-vergadering zit en je hoort constant de kinderen van de buren roepen op de achtergrond, dat is niet prettig,” vertelt Kooymans. ,,Men is minder verdraagzaam. We hebben niks te doen en gaan dan letten op wat de buren aan het doen zijn en of zij geen regels overtreden.”

Overlast jeugd

Hoewel er vaker werd geklaagd over overlast door geluidshinder in het algemeen, zoals van buren of mensen op straat, daalde het aantal overlastmeldingen rond evenementen en de horeca het afgelopen jaar wel. Naast een stijging van klachten over geluidsoverlast kreeg de politie ook meer telefoontjes binnen over overlast van jeugd, rond zwervers en verwarde personen.

Hoe vaak klaagden inwoners van jouw gemeente over geluidsoverlast? Bekijk het in deze grafiek:

