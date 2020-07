Aantal huishoudens in Brabant groeit in 2050 met dertig procent

In Brabant blijft het aantal huishoudens groeien, of we nu uitgaan van een groei- of een krimpscenario. Dat blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de groeivariant is de groei het hoogst in Flevoland en de regio’s rond Amsterdam, Den Haag, Gouda en Eindhoven. Maar ook in de regio’s rond Rotterdam, Utrecht, de stad Groningen, Tilburg en Den Bosch neemt het aantal huishoudens sterk toe. Bij groei wordt uitgegaan van een hoog kindertal, levensverwachting en migratiesaldo. Bij krimp juist niet, daar zijn die cijfers laag.

Het aantal huishoudens in delen van Noord-Brabant neemt met dertig procent of meer toe. Zelfs in de krimpvariant blijft het aantal huishoudens in Midden-Brabant licht groeien met 3,7 procent.

In de groeivariant groeit het aantal huishoudens in 2050 in Noordoost-Brabant met 30 procent ten opzichte van 2020. Zuidoost-Brabant groeit met 49 procent, Midden-Brabant met 36 procent en West-Brabant met 25 procent.

Landelijk

In 2050 zal het aantal ouderen fors in aantal toenemen, vooral het aantal 80-plussers. Het is ook zeker dat de bevolking in de beroepsleeftijden hoogstens een bescheiden groei zal laten zien. Het aantal mensen met een Nederlandse achtergrond in de beroepsleeftijden zal sterk teruglopen. Daar staat een groei van het aantal mensen met een migratieachtergrond tegenover. De totale bevolkingsomvang zal waarschijnlijk blijven groeien, vooral in de dichtbevolkte regio’s.

Volgens de meest recente CBS-bevolkingsprognose groeit de bevolking van 17,4 miljoen nu naar 19,3 miljoen in 2050. Als de migratie, het kindertal en de levensverwachting alle drie hoger zijn dan het CBS verwacht (volgens het groeiscenario), dan zal de bevolking toenemen tot boven de 20 miljoen inwoners in 2050. Maar de onzekerheid over de hoogte van de bevolkingsgroei is groot. Als de migratie, het kindertal en de levensverwachting de komende dertig jaar alle drie laag zijn (krimpscenario), zal de bevolking tot 2050 nauwelijks groeien of zelfs krimpen.