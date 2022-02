Aantal meldingen van stormschade in Brabant is enorm: ‘We verwachten er nog 4000 meer'

Dak waait van zeven huizen in Dongen, tien woningen ontruimd en twee straten afgesloten: ‘Wat een klap was het’

DONGEN - Door de storm is vrijdagmiddag het dak van zeven huizen in Dongen gewaaid. Tien woningen in de Maczekstraat zijn na het incident ontruimd. Ook in de Rooseveltstraat is het dak van een huis weggewaaid.

