Aantal meldingen van verwarde personen hard gestegen in Brabant

KaartHet aantal meldingen van personen met verward gedrag stijgt al zeven jaar. De politie registreerde in 2012 in totaal 44,5 duizend incidenten, vorig jaar waren dit er bijna honderdduizend. Ook in Brabant is het hard gestegen van 4884 meldingen in 2012 naar 11.967 in 2019. Dit blijkt uit analyse van politiecijfers.

De politie noteerde gemiddeld 27 meldingen per dag van mensen die mogelijk in psychische nood zijn en een risico voor zichzelf of anderen kunnen vormen.

In Brabant is het aantal meldingen van verwarde personen in Eindhoven het hoogst met 9,8 incidenten per duizend inwoners. Bergen op Zoom komt op een tweede plek met 7,1 en Breda op de derde plek met 6,9 incidenten per 1000 inwoners.

Diverse problemen

Psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslaving en andere stressvolle levensgebeurtenissen. Achter de meldingen van ‘(overlast door) verwarde of overspannen personen’ gaan vaak diverse problemen schuil. Volgens Henk van Dijk, landelijk programmaleider ‘personen met verward gedrag’ bij de nationale politie, treffen zij ‘in de eerste plaats personen aan die in de war zijn en is er soms een combinatie met overlast’.