Aantal mensen in Etten-Leur dat toestemming geeft voor orgaandonatie stijgt

In de gemeente Etten-Leur steeg het aantal inwoners dat expliciet toestemming geeft voor orgaandonatie. In die gemeente geven momenteel ongeveer 13.400 inwoners toestemming. In 2021 waren dat er 13.300. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die de dataredactie van deze site analyseerde.

In het Donorregister kunnen mensen boven de twaalf jaar aangeven of ze orgaandonor willen zijn. In Etten-Leur kunnen om en nabij 38.600 12-plussers hun keuze aangeven in het Donorregister.

Gevolgen nieuwe donorwet

Vanaf de zomer van 2020 geldt er een nieuwe donorwet. Deze nieuwe wet legt vast dat iedereen van achttien jaar en ouder, wanneer zij zelf niet een keuze invoeren, automatisch in het Donorregister komt te staan met de registratie 'geen bezwaar tegen orgaandonatie', wat wettelijk gezien een 'ja' betekent. In de oude wet moest er expliciet een keuze worden gemaakt. Door de deze wet zijn er nu miljoenen potentiële donoren bijgekomen.

In de gemeente Etten-Leur hebben ongeveer 7.000 inwoners van achttien jaar en ouder geen keuze gemaakt, zij zijn dus automatisch donor. Het gaat om 18 procent van alle potentiële donoren. Zo'n 28 procent geeft expliciet géén toestemming.

Tekst gaat verder onder de kaart

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op dit moment geven 4,8 miljoen Nederlanders expliciete toestemming voor orgaandonatie. Zo'n 797.600 mensen daarvan komen uit de provincie Noord-Brabant. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. In Noord-Brabant hebben 580.100 mensen besloten géén toestemming te geven voor orgaandonatie, dat is ongeveer 25 procent van alle inwoners uit deze provincie. Het percentage mensen van achttien jaar en ouder met geen bezwaar tegen orgaandonatie bedraagt daar 20 procent.

Veel meer orgaandonaties

Begin 2023 liet de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) weten dat er vorig jaar meer orgaandonaties plaatsvonden na overlijden dan ooit tevoren. Het aantal orgaantransplantaties met organen van overleden donoren steeg in 2022 met 13 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

,,Het is super dat meer mensen geholpen konden worden. Het kan zijn dat de nieuwe donorwet een rol speelt, maar dat weten we nog niet", vertelt Geertine Zwijnenburg van de NTS. ,,Er kwamen vorig jaar namelijk ook meer mensen te overlijden in het ziekenhuis en alleen als iemand in het ziekenhuis komt te overlijden is orgaandonatie mogelijk." Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat later dit jaar onderzoek doen naar de oorzaak van de stijging.

Wachtlijst

In januari stonden er 1247 mensen op de wachtlijst voor een orgaandonatie, een daling van vier procent ten opzichte van een jaar eerder. Het is volgens Zwijnenburg mogelijk dat de daling te maken heeft met de toename van het aantal transplantaties, maar ook daar is (nog) geen bewijs voor. ,,De criteria om op de wachtlijst te komen zijn streng en worden geregeld aangepast, dus het aantal wachtenden kan ook om die reden toe- of afnemen", aldus Zwijnenburg.

Verantwoording

Voor dit artikel zijn cijfers gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om cijfers over de registraties in het Donorregister, per gemeente. Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, hebben we ook de percentages berekend.