Aantal tips over kindermoord Manon Seijkens (8) in Helmond stijgt naar 70: ook namen genoemd

HELMOND - Van specifieke namen van bewoners in de wijk tot info van een paranormale fotoreading: in het onderzoek naar de nooit opgeloste kindermoord op Manon Seijkens in Helmond blijven de aanwijzingen binnenstromen. Inmiddels staat de teller op 70 tips.

‘De dader is een man met een met ei-vormig kalend hoofd en hij loenst. De man is klein tot middelgroot, vrij gezet en aan zijn broek heeft hij een grote bos sleutels.’ Dat mailt Esther Datema naar de krant. Zij is een medium en heeft naar aanleiding van de nieuwe publicaties over de moordzaak een foto van Manon Seijkens ingevoeld. Die informatie die ze binnenkreeg over de dader deelde ze ook met de politie.

De vraag is wat de waarde is van haar paranormale fotoreading, maar het geeft in ieder geval aan dat mensen volop over de zaak nadenken. In totaal kreeg het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant sinds afgelopen weekend 70 tips binnen. Daarbij werden ook namen genoemd van mensen die ten tijde van de moord in Helmond-Noord woonden en bijvoorbeeld een Aziatische achtergrond hebben.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De plek langs het kanaal in Helmond waar Manon Seijkens werd gevonden. © Bert Jansen/DCI Media

Oost-Aziatische haar

Manon Seijkens verdween op 10 augustus 1995 nadat ze buiten ging spelen in Helmond-Noord. Een half jaar later werd ze dood gevonden in een bosje op een paar honderd meter van haar huis. Op haar lichaam werd onder andere een donkere haar van 27 centimeter gevonden. Nieuw DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut wees recent uit dat het ging om een haar van Oost-Aziatische oorsprong. De politie maakte dit detail afgelopen weekend bekend in een ultieme poging de oude kindermoord alsnog op te lossen.

Quote Wie daar dan eventjes woonde, was in de administra­tie van de gemeente nergens terug te vinden. Maar de buurt weet dat wel. Coldcase-teamleider Jeroen Snellen over het belang van de tips

Coldcase-teamleider Jeroen Snellen is blij met de tips. “In deze buurt staan de nodige huurhuizen. Je had er ook mensen met een uitkering bij die hun woning een tijdje onderverhuurden. Wie daar dan eventjes woonde, was in de administratie van de gemeente nergens terug te vinden. Maar de buurt weet dat wel. Tips kunnen op het spoor brengen van mensen die hier ook hebben gewoond en misschien wel meer van de zaak weten”, benadrukt hij hoe het belangrijk het is dat het publiek blijft meedenken.

Podcast

Snellen was woensdag zelf ook even in Helmond-Noord voor opnames voor een podcast. Het Openbaar Ministerie publiceert maandag, precies 25 jaar na de verdwijning van Manon Seijkens, dit audioverslag over de nooit opgeloste moord. Daarin vertellen rechercheurs, de officier van justitie en een journalist van het ED over de zaak. Het is de eerste keer dat het OM in haar podcast-serie aandacht besteedt aan een coldcase.

Volledig scherm Opnames voor de podcast over Manon Seijkens. © OM Lees meer over de zaak in het uitgebreide achtergrondverhaal of in het dossier over Manon Seijkens. Ziet u een verband tussen de aanwijzingen, doen zij u aan iemand denken of heeft u een andere tip? Stuur dan een bericht naar coldcase.oostbrabant@politie.nl. Het Eindhovens Dagblad tippen? Dat kan door te mailen naar redactie@ed.nl.