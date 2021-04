Aantal verkeersdoden in Brabant fors omlaag in coronajaar 2020

BRABANT - Het aantal verkeersdoden in Brabant is vorig jaar fors gedaald. In 2020 vielen er 99 dodelijke slachtoffers te betreuren, in het Brabantse verkeer. In 2019 waren dat er nog 142 en in 2018 zelfs 150. Vermoedelijk speelde mee dat het door corona een stuk rustiger was op de weg.