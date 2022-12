Aantal werkloze Brabanders flink gedaald dit jaar

22.105 Brabanders ontvingen in november van dit jaar een WW-uitkering. Er is sprake van een daling van 23,8 procent ten opzichte van november vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen van afgelopen maand daalde met 4,4 procent ten opzichte oktober dit jaar.

Volgens het UWV is de krapte op de arbeidsmarkt wel hoog in onze provincie. Dat wil zeggen dat bedrijven hun vacatures minder snel ingevuld zien worden, de werkdruk hoog is en de loonkosten voor werkgevers stijgen. De krapte op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar wel iets afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal.