Aantal WW-uitkeringen Brabant verdubbeld sinds begin coronacrisis

Totaal aantal tienermoe­ders wederom gedaald, vooral in Brabant

20 oktober GOIRLE - Het aantal tienermoeders in Nederland is wederom gedaald. Vergeleken met de rest van Brabant zijn er in Goirle verhoudingsgewijs veel meisjes tussen de 13 en 19 jaar die een kind hebben, maar daar is een verklaring voor: in deze plaats staat een opvanghuis voor tienermeisjes.