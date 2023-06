Aarle-Rixtel wil de ‘echte’ boeken niet kwijt uit de bieb: ‘Mijn jongste wil boek zelf vasthouden bij uitzoeken’

Het is het gesprek van de dag in het dorp: de permanente boekencollectie in multifunctioneel centrum De Dreef verdwijnt. Ervoor in de plaats komt een mini-servicepunt in de Huiskamer van Aarle-Rixtel. Daar kunnen leden van de bieb voortaan boeken ophalen en terugbrengen middels een digitaal systeem. Voor bezoek aan de ‘echte‘ bibliotheek moeten ze voortaan naar Lieshout of Beek en Donk. Het gaat om een proef van twee jaar.

Bijna vijfhonderd handtekeningen

Maar boeken weghalen uit het dorp is een slecht idee, vinden Marloes van der Loo en Ingrid Donkers. Als ouders met schoolgaande kinderen maken ze zich zorgen. Ze zijn op internet een petitie gestart die al bijna vijfhonderd handtekeningen heeft opgeleverd.

Vanaf volgend jaar komt meer geld vrij voor de bibliothe­ken. Dat wij er nu een sluiten, is erg tegenstrij­dig. Linda Engels-Strijbosch, PvdA Laarbeek ,,Mijn jongste kind zit in groep 3 en leert lezen. Bij het uitzoeken van een boek bekijkt hij de voor- en achterkant, binnenin wil hij kijken hoe groot de letters zijn en welke woorden er worden gebruikt. De oudste is een boekenverslinder en fietst zelfstandig naar de bibliotheek voor een ander boek. Die zelfredzaamheid wordt weggehaald.”

Ze hebben politieke steun van PvdA, die er deze week de discussie over aanzwengelde. ,,Vanaf volgend jaar komt vanuit de rijksoverheid meer geld vrij voor de bibliotheken. In 2024 38,4 miljoen euro, in 2025 zelfs 58,7 miljoen euro. Die is ervoor bedoeld om iedereen binnen een redelijke afstand toegang te geven tot een volwaardige bibliotheek. Dat wij nu een bibliotheek gaan sluiten, is erg tegenstrijdig”, pleitte fractievoorzitter Linda Engels-Strijbosch.

Het belang van de biblio­theek staat voorop. We willen kijken hoe we het bereik groter krijgen. Monika Slaets, wethouder

Ook andere partijen hebben op zijn minst nog wel kritische vragen over het plan. ,,Moet zo’n pilot eigenlijk wel nu?”, vroeg raadslid Arian de Groot van Partij Nieuw Laarbeek zich af. In 2020 nog dienden CDA, De Werkgroep en PvdA een motie in om vestigingen vooral niet te sluiten. ,,Wij hebben die ingetrokken omdat het college beloofde daarvoor te zorgen”, bracht raadslid Jos Gruijters (De Werkgroep) in. ,,We hebben geïnvesteerd in de Huiskamers van Laarbeek, waar de fysieke bibliotheek van belang was. Laten we dat nu los?”

Maar wethouder Monika Slaets (Algemeen Belang Laarbeek, bibliotheek) spreekt tegen dat sprake is van een sluiting. ,,Het belang van de bibliotheek staat voorop. Van de 23.000 inwoners die Laarbeek telt, maken er 19.000 geen gebruik van de bibliotheek terwijl ze er wel voor betalen. We willen kijken hoe we het bereik groter krijgen en dat zit niet in het lenen van boeken, maar in gebruik.”