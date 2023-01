Aarles stel ontdekt Brabant van boven dankzij drones: ‘Je bekijkt de wereld van een heel nieuwe kant’

Meepraten in Oirschot over verkeer, deelauto’s en elektri­sche wagens

OIRSCHOT - Nóg een keer meepraten over verkeer en mobiliteit, voor nu en de toekomst in Oirschot. Inwoners kunnen tot 7 februari hun mening online kwijt op het conceptplan. Dat plan is opgesteld na een eerste meepraatronde over knelpunten en wensen in het verkeer. Nu mogen de inwoners er zich nog eens over buigen.

