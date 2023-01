Achelse Kluis verliest gerenommeerde titel: bij deze tien abdijen maken ze nog wel echt trappistenbier

met video Het lekkerste bier van Brabant? Manskerel Wit, Capucijn of Scream & Stout

HILVARENBEEK - De teerling is geworpen. Drie brouwers maken kans op de titel van Brabants Lekkerste Bier 2022. Over een week spreekt commissaris van de Koning Ina Adema in Hilvarenbeek het verlossende woord.

3 september