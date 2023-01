Achtste puppy in beslag genomen bij verkoper in Veldhoven, onderzoek naar illegale handel liep al

VELDHOVEN - Minder dan een jaar geleden werden er op zijn adres nog zeven pups in beslag genomen in een onderzoek naar het illegaal verkopen en importeren van puppy's. Dinsdag was het echter opnieuw raak. Weer nam de politie een hondje in beslag bij een verkoper in Veldhoven.

Het onderzoek naar de zeven pups die op 9 maart vorig jaar werden ingenomen loopt nog. Toch werd er volgens de politie vanaf het adres, ergens in Veldhoven, opnieuw een hondje te koop aangeboden. Een geïnteresseerde zag volgens de politie dat er een aantal dingen niet in de haak waren en belde 144.

,,De melder is naar de pup gaan kijken en een aantal dingen klopten niet. Ook werd moeilijk gedaan over vragen. Gelukkig kocht de melder de pup niet, en deed hij meteen melding. Daardoor konden we snel handelen. Ook bij deze pup denken wij dat er overtredingen zijn gemaakt van de Wet Dieren.”

De politie neemt alles mee in het nog lopende onderzoek. De agenten die betrokken waren bij de inbeslagname mochten de pup bij hoge uitzondering een naam geven. Dat werd Werner. De hond wordt nu goed verzorgd, de Officier van Justitie beslist later hoe nu verder.

‘Explosieve groei’ van verdachte puppyverkoop in Veldhoven

Begin vorig jaar maakte de politie al melding van een ‘explosieve groei’ van meldingen over de verkoop van puppy’s vanaf verdachte adressen in Veldhoven. Bij veel hondjes bleek na aanschaf iets mis met hun gezondheid en het papierwerk is ook vaak niet in orde. Met torenhoge kosten voor de nieuwe baasjes als gevolg.

,,Nu kregen we in twee maanden tijd negen meldingen”, vertelde een woordvoerster van de politie destijds. ,,We vermoeden dat dit het topje van de ijsberg is.”

Broodfokkers

Dit soort malafide puppyhandelaren worden ook wel broodfokkers genoemd. Met name het zuiden van het land zit er volgens House of Animals vol mee. Zo werd in Eersel enkele maanden terug nog aangifte gedaan tegen een ‘horrorfokker’.

„Brabant is het walhalla van de broodfokkers”, aldus Karen Soeters van House of Animals. Soeters en haar team doen zelf veel onderzoek naar de handelaren. Met de signalen die binnenkomen bij het meldpunt bouwen ze dossiers van foute handelaren open. Die gaan vervolgens naar de politie en naar de autoriteiten.