Achttien Brabantse gemeenten kiezen voor extra wethouder

Aftellen van 9 naar 1 in 290 leds, om de permanente dood te omzeilen: ‘Ik ben er van overtuigd dat die niet bestaat’

DEN BOSCH - Steeds maar weer aftellen van 9 naar 1 in 290 kleurrijke leds, als metafoor voor de eeuwigdurende cyclus van leven en dood. De ruimtevullende installatie van Tatsuo Miyajima die nu in Het Noordbrabants Museum te zien is, is geïnspireerd op de filosofie van het (zen)boeddhisme. Alleen de 0, daar doet de Japanner niet aan.

27 juni