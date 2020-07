Actie beveiligers Baudet tegen Bossche demonstrant ‘onacceptabel’, ministers om opheldering gevraagd

Nieuwsover­zicht | Beroepscri­mi­neel van bed gelicht - Aangifte tegen ‘foute puppyhan­del’

30 juni Wéér was het raak bij iemand die betrokken is bij fruitbedrijf De Groot in Hedel. Op twee woningen in Kerkdriel werd dinsdag geschoten. Het bedrijf is onbedoeld betrokken geraakt bij cocaïnehandel en ligt sindsdien onder vuur door criminelen. Verder werd vandaag crimineel Jan B. in alle vroegte van zijn bed gelicht door de politie. En dierenbeschermingsorganisatie House of Animals heeft bij de politie in Tilburg aangifte gedaan wegens ‘foute puppyhandel’ bij een handelaar in Diessen. Een overzicht van het nieuws van dinsdag.