Actieboeren halen bakzeil in Brabant: half jaar uitstel voor schonere stallen

Draaideur­mu­si­cal Grease is om iedere keer weer blij van te worden

You’re the One That I Want en Greased Lightning, wie kent deze hits niet? Vanaf maart zijn ze weer te horen in het theater tijdens ‘Grease de Hitmusical’. Producent Albert Verlinde verheugt zich er nu al op. ,,Grease heeft bewezen een musical van alle tijden te zijn.”

9 december