Actiegroep bestookt Brabantse CDA-leden met mails: ‘Zeg alstublieft nee tegen coalitie met FvD’

DEN BOSCH - Zeg nee tegen een coalitie met FvD. Dat is de boodschap in de mails waarmee actiegroep We ARE 1 CDA-leden in Brabant bestookt. Het partijbestuur noemt de actie ‘bijzonder spijtig’ en beraadt zich op mogelijke stappen als de actiegroep niet stopt.

Het CDA staat aan de vooravond van een digitale ledenraadpleging. Brabantse partijleden mogen zich daarin uitspreken over de plannen voor een coalitie met VVD, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie. De partij van landelijk leider Thierry Baudet zorgde intern al voor onrust. Nu wordt het CDA ook van buitenaf bestookt, door de anonieme actiegroep.

De mails aan CDA-leden worden ondertekend met WE ARE 1. De groep stelt dat een coalitie met Forum voor Democratie de aanpak van milieu- en klimaatproblemen in de weg staat. En dat vrijheid, verdraagzaamheid en de gelijkwaardigheid van mensen in het geding is. Daarom 'vragen wij u dan ook: zegt u alstublieft NEE tegen een coalitie met het FvD!’

Geen datalek

Het CDA-bestuur in Brabant baalt van de actie waardoor leden worden ‘overladen’ met mails. Het bestuur denkt dat de actiegroep de mailadressen in handen kreeg met dank aan openbare bronnen als de partijwebsite. Van een datalek is geen sprake, zegt voorzitter Inge van Dijk in een bericht aan de leden. Ze voegt daar nu aan toe: ,,De afzender is niet bekend, maar de tekst is overal hetzelfde. We gaan vooralsnog geen actie ondernemen, als het hierbij blijft. We willen niet dat onze leden continu lastig gevallen worden.”