Adoptie in Nederland: ‘Een schoot vol tranen’

BREDA - Er moet een parlementair onderzoek komen naar de Nederlandse adoptiegeschiedenis tussen 1956 en 1984. Dat vindt het platform De Verzwegen Generatie. ,,Er is veel onduidelijk over de circa 25.000 kinderen die in die periode al dan niet gedwongen zijn afgestaan", zegt Eugénie Smits van Waesberghe van het platform. Dat heeft geleid tot veel leed. Openbaarheid is een begin van een erkenning daarvan.

Het is een klein stapeltje dunne boekjes. 'Jaarverslagen stichting Moederheil', staat met de hand geschreven op de papieren band die het bundeltje samenhoudt. Boekjes die in de rustige studiezaal van het Bredase stadsarchief in kale cijfers het leed van honderden, zelfs duizenden vrouwen en kinderen schetst. Vrouwen die ongehuwd zwanger in Moederheil bevielen van een kind dat zij nooit meer zagen.

Ongehuwd zwanger

Eén van die kinderen is Eugénie Smits van Waesberghe (53). Haar biologische moeder klopte in 1964 aan bij Moederheil in de Bredase Valkenierslaan. Ze was 19 jaar, zwanger en niet getrouwd. Een schande voor haar Rooms-Katholieke familie die haar opdroeg de laatste weken van haar zwangerschap door te brengen in de beslotenheid van het doorgangshuis voor ongehuwde moeders in Breda. Daar werd ze, ondanks haar twijfels, dwingend overgehaald de baby na de geboorte af te staan.

In januari 1965 beviel ze van een kindje dat onmiddellijk bij haar werd weggehaald. Vier dagen later moest zij het huis verlaten. Haar dochtertje, dat ze Gepke had genoemd, bleef achter. Om een jaar later, omgedoopt tot Eugénie, opgenomen te worden in een Bredaas adoptiegezin.

Volledig scherm Kinderslaapzaal van Moederheil in Breda in de eerste helft van de jaren dertig van de twintigste eeuw © Stadsarchief Breda Eugénie, zo blijkt uit het jaarverslag, was één van de 107 kinderen die in 1965 levend werden geboren in Moederheil. In datzelfde jaar werden 53 kinderen geadopteerd en 13 opgenomen in een inrichting, 66 kinderen van wie een groot deel later in het leven kampte met grote vragen. Met trauma's zelfs. Want afgestaan zijn voelt onveilig. Zorgt voor een angst om opnieuw verlaten te worden.

Schrijnende waarheid

Maar de adoptie tekent ook de biologische ouders. Zoals de moeder van Eugénie. Zij zocht haar dochter, vond haar toen Eugénie volwassen was. Eugénie ontmoette haar moeder, later ook haar vader en kwam achter een schrijnende waarheid. Over een moeder die haar kind had willen houden en aan het gemis uiteindelijk onderdoor ging. En over een vader die zonder succes had gepoogd zijn dochtertje uit Moederheil te krijgen. Maar geen rechten had. Het kind was opgegeven voor adoptie. Einde verhaal.

Voor Eugénie was het schokkend te ontdekken dat kinderen kennelijk niet altijd uit vrije wil werden afgestaan. Eén en ander leidde vier jaar geleden tot een onderzoek naar de adoptiepraktijken in Nederland vanaf de adoptiewet in 1956 tot de abortuswet in 1984. Haar bevindingen heeft ze verwerkt in het boek ‘Schoot vol tranen'. Op 14 november wordt dat, samen met een theatervoorstelling, gepresenteerd in het Bredase Podium Bloos.

Schimmigheid

Rond adoptie, zo vond Eugénie uit, bestaat veel schimmigheid. Veel is niet gearchiveerd. Wat wel is opgeschreven draagt nogal eens het stempel ‘geheim'. En wil je als adoptiekind je eigen dossier inzien, dan zijn er talloze barrières. Is er bijvoorbeeld toestemming nodig van de biologische moeder. ,,Maar wie is dat? Die zoek je juist. En wat nou als de moeder een schuilnaam had. Wat ook gebeurde.”

Volledig scherm © archief BN DeStem Vier jaar onderzoek leverde een Eugénie in elk geval een beeld op van geheimzinnigheid en een zwijgcultuur. Van een gebrek aan empathie met de jonge moeders. Moeders die gedwongen werden hun kind af te staan. Die niet werden voorgelicht over mogelijkheden om na 1965 bijstand te krijgen. Kinderen die soms in adoptiegezinnen kwamen, die nauwelijks werden gescreend. Baby's die nodeloos lang in Moederheil werden vastgehouden, omdat zo extra ‘onkostenvergoedingen’ waren te innen. En zo gaat het maar door.

Anoniem

Eugénie zocht en vond antwoorden op vragen, kreeg via meer dan honderd interviews een beeld van de adoptie in Nederland. Maar stuit, tot de dag van vandaag, nog steeds op opgetrokken muren. ,,Zo lukt het me bijvoorbeeld niet om ook maar ergens heel eenvoudig een plattegrond boven water te krijgen van hoe Moederheil, dat in 1995 is gesloopt, ingedeeld was. Of archieven in te zien van het doorgangshuis.” Veel blijft schimmig. ,,Ook in de interviews. Niet iedereen wil met naam en toenaam meewerken. Vandaar mijn keuze om mijn boek deels in romanvorm te schrijven. Zo kon ik verhalen kwijt die niet in de getuigenissen op konden worden genomen.”

Volledig scherm In 1995 werd Moederheil in Breda gesloopt © Stadsarchief Breda/Johan van Gurp Voor haar, maar ook voor een groot deel van de adoptie-kinderen die zij interviewde, is die schimmigheid, die geheimzinnigheid rond de adoptiegeschiedenis, een doorn in het oog. Er is veel gebeurd dat volgens de huidige maatstaven niet ethisch is. Dat veel leed heeft veroorzaakt. Maar waar weinig erkenning voor is.

Onderzoek

Eugénie Smits van Waesberghe is daarom met enkele lotgenoten het platform De Verzwegen Generatie begonnen. De belangenorganisatie die pleit voor uitgebreid onderzoek naar het Nederlandse adoptieverleden. Die daar overigens al steun voor kreeg van de PvdA en D66. Die partijen drongen in januari in de Tweede Kamer aan op een onderzoek naar de binnenlandse adoptiegeschiedenis.

Met zo'n diepgravend onderzoek geef je als overheid aan bepaalde vermoede misstanden uit het verleden serieus te nemen, vindt het platform. Misstanden waar die overheid, na de adoptiewet, formeel verantwoordelijk voor was. Die was immers belast met het toezicht op naleving van de wet. Maar bovenal is een onderzoek een begin. Een begin van de erkenning van het leed dat de adoptiepraktijk van weleer duizenden moeders, vaders en kinderen heeft toegebracht.

Volledig scherm Schoot vol tranen van Eugénie Smits van Waesberghe © Eugénie Smits van Waesberghe Boekpresentatie & theatervoorstelling ‘Schoot vol tranen’: Podium Bloos 14 november 2018. Aanvang: 19.30 uur.Boek en toegangskaarten bestellen: www.deuitnodiging.nl. Contact met de schrijfster: eugenie@deuitnodiging.nl