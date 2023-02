Adrie Stander zat op scootmobiel midden in de samenleving

NECROLOGIEAfgelopen zaterdag is Adrie Stander overleden. Een markante Bergenaar die gekluisterd aan zijn scootmobiel midden in de samenleving stond. Stander, was een geboren en getogen Bergenaar. Organiseren was zijn grote hobby. Hij leed al 47 jaren aan MS.

,,Adrie wilde altijd bezig zijn. Hij eiste soms te veel van zichzelf”, zegt zijn vrouw Tonnie. ,,De opbrengsten van alles wat hij organiseerde, gingen naar goede doelen. De laatste dagen was hij vermoeid. Die bracht hij door achter de computer en met het kijken naar televisie.”

Van 2009 tot 2015 was hij de organisator van de scootmobieldriedaagse die eindigde op de Grote Markt met optredens van artiesten. Hij stond aan de wieg van artiestenmiddagen die in de Stoelemat werden gehouden. Hij was kind aan huis bij de sponsors die hij nodig had om alles in goede banen te kunnen leiden.

Onderscheidingen

In 2002 kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding en werd hij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was ook actief voor postduivenvereniging de Eendracht. Hij kreeg daarvoor van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie een onderscheiding.

Adrie was graag onder de mensen. Hij was ook geïnteresseerd in politiek. Hij was erelid van Lijst Linsen. Vanwege zijn ziekte verhuisde hij van de Distelstraat naar een appartement in de Rembrandtstraat en moest hij stoppen met het houden van postduiven.

Achter de computer schreef hij twee boeken: De deur staat altijd open en Mijn verhaal. Hij kreeg daarbij hulp van Paul Asselbergs en Eric Elich.

Adrie Stander werd 74 jaar. De uitvaartdienst is voor genodigden op dinsdag 28 februari om 11.00 uur in Crematorium Zoomstede aan de Mastendreef in Bergen op Zoom. Op zondag 26 februari is er gelegenheid om tussen 12.30 tot 14.00 uur een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum van Dela aan de Drebbelstraat 66 in Bergen op Zoom.