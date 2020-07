Advies aan kabinet: ‘nu niet nodig om alle nertsenbedrijven te ruimen’

DEN HAAG - Het is vooralsnog niet nodig om alle nertsen in Nederland preventief te doden. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team Zoönose (OMT-Z) aan het kabinet. Mochten er over een maand echter nog steeds nieuwe coronabesmettingen opduiken bij nertsenbedrijven, dan is een algehele ruiming alsnog noodzakelijk.

Het OMT-Z verwacht echter dat de golf aan COVID-19-haarden in de nertsenhouderij de komende weken geleidelijk tot stilstand komt. Alles wijst er volgens specialisten op dat de verspreiding in de nertsenbedrijven toch vooral plaatsvindt door medewerkers die, hoewel ze weinig of geen klachten hebben, toch met het coronavirus besmet blijken te zijn. Er lijkt geen sprake van overdracht van nerts of mens, of tussen nertsenbedrijven onderling af. Dat leidt het OMT-Z vooral af uit onderzoeken waarbij de precieze samenstelling van het virus bij naburige bedrijven is vergeleken. Daaruit blijkt dat de infecties vermoedelijk een andere oorsprong hebben, en dus niet met elkaar samenhangen.

Een belangrijke factor bij de verspreiding is dat veel nertsenbedrijven er een intensieve ‘kraamtijd’ op hebben zitten, zo concludeert het OMT-Z. De nertsenpups zijn in juni gevaccineerd en worden in juli bij de moederdieren weggehaald. Daarbij is er veel contact tussen medewerkers en dieren. Nu die periode op zijn einde loopt, zou het aantal besmettingen ook af moeten nemen. Dat betekent overigens niet dat het vanaf nu meteen rustig blijft, zo is de verwachting. ‘Het OMT-Z verwacht dat er de komende drie à vier weken nog een aantal (naar grove schatting 6 tot 12) besmette bedrijven bij komen’, zo schrijven minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe zijn bij 25 nertsenhouderijen - met name in Oost-Brabant - besmettingen vastgesteld.

Het advies bevestigt daarmee in feite de lijn die het kabinet tot nu toe hanteerde: vinger aan de pols houden, besmette bedrijven ruimen, maar (nog) niet overgaan tot het doden van alle dieren in de nertsenhouderij. Het OMT-Z adviseert wel om medewerkers in de nertsenhouderij nog scherper te controleren op besmetting. En ook om de viruskenmerken van coronapatiënten in de nabijheid van nertsenhouderijen te blijven vergelijken met de besmettingen die bij de nertsenbedrijven plaatsvinden.

Mochten er in de loop van augustus nog steeds nieuwe besmettingen opduiken in de nertsenhouderij, dan is het volgens het OMT-Z dus alsnog noodzakelijk om alle dieren te ruimen. Als het aantal besmettingen onder mensen de komende weken rap toeneemt, is een heroverweging ook noodzakelijk. ‘Dit om te voorkomen dat de nertsenhouderij als virusreservoir gaat functioneren’, aldus het advies.