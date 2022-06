Advocaat Ali G. zegt vertrouwen in OM op: ‘Mijn cliënt gaat helemaal nergens meer op reageren’

Ali G.: ‘Genoeg bewijs om me te pakken voor drugshan­del, maar niets met De Groot te maken’

ARNHEM/HEDEL - Hij nam zich voor te zwijgen. Maar dat lukte Ali G., hoofdverdachte in de terreurcampagne tegen fruithandel De Groot in Hedel, maandag lang niet altijd tijdens de eerste dag van zijn proces. ,,Er is genoeg bewijs om me op te pakken voor drugshandel.”

