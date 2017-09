Advocaat van fraude-ambtenaar is woest op gemeente Helmond

HELMOND - Dat de gemeente Helmond een compleet rapport over fraude-ambtenaar Pieter H. openbaar maakte , is bij diens advocaat Gitte Stevens in het verkeerde keelgat geschoten.

,,Ik ben onthutst vanwege alles wat er in de krant staat", zegt Stevens naar aanleiding van de publicaties in het ED en andere media over de zaak van haar cliënt Pieter H. ,,De dingen waarvan hij wordt verdacht, worden in het rapport gebracht als vaststaande feiten. Maar het onderzoek loopt nog gewoon. Ik vind het heel onzorgvuldig dat de gemeente dit nu naar buiten brengt. Getuigen, die eventueel nog moeten worden gehoord, worden hierdoor natuurlijk beïnvloed."

Onafhankelijk

Stevens, die verder inhoudelijk niet op de zaak wil ingaan, wijst er verder op dat het rapport in opdracht van de gemeente Helmond is gemaakt. ,,De uitkomsten ervan moeten nog verder worden onderzocht." Ze lijkt daarmee de vraag op te willen werpen hoe onafhankelijk het onderzoek is. De gemeente Helmond is zelf een partij in deze zaak, maar ook opdrachtgever van het onderzoek.

Uit het rapport, waarin de gemeente Helmond overigens totaal niet wordt gespaard, blijkt dat H. hulp kreeg van leveranciers bij het oplichten van zijn werkgever. Als chef inkoop zou hij voor minimaal 450.000 euro hebben gefraudeerd. Spullen voor privégebruik zou hij hebben laten afrekenen door de gemeente Helmond via zeven verschillende zwendelmethodes.

Schriftelijke reactie