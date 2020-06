Advocaat: ‘Vernietigen luxe woonwagen van Anjo R. in Oss was onrechtmatig’

Anjo R. is een jongere broer van Martien R., de man die door politie en justitie wordt gezien als de leider van een van de grootste criminele organisaties van Brabant. Na de in november vorig jaar ingezette Operatie Alfa zitten inmiddels vijftien verdachten vast, onder wie de broers Martien, Anjo, Toon en Tinus R. In de gevangenis van Rotterdam vernam Anjo R. eind maart dat de gemeente zijn woonwagen op het kampje aan de Hoogheuvelstraat had laten vernietigen, inclusief de hele huisraad. Hij ontstak daarop in grote woede, belde met een ambtenaar van de gemeente Oss en dreigde in dat gesprek dat ook de woning van burgemeester Wobine Buijs ‘plat zou gaan’. Buijs heeft inmiddels aangifte gedaan van bedreiging tegen Anjo R.