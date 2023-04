Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Valkenswaard

Zwemles in privézwem­bad Walik mag doorgaan, rechter veegt bezwaren buren van tafel

RIETHOVEN/DEN BOSCH - De openstelling van een privézwembad voor zwemlessen in het woonbos van Walik mag gewoon. Dat oordeelt de rechter in Den Bosch in een rechtszaak die door buren was aangespannen.