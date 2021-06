Afluisteroperaties zoals bij de familie R. zijn de ‘natte droom’ van iedere politieagent

Het is 13 juni 2019, in de vergaderschuur van het Osse woonwagenkampje van de familie R. is het een drukte van belang. Een mannetje of tien praat over zware vuurwapens, de tafel ligt vol met uzi’s, kalasjnikovs en andere machinegeweren. ,,Als hier nu de snelle jongens om de hoek komen, dan weet je het wel”, zegt Bart H., de schoonzoon van Martien R. Hij doelt op de politie. ,,We hebben niet gekeken of er afluisterapparatuur hangt”, voegt hij er even later aan toe. Waarop Frank L., de wapenexpert van de familie, zegt: ,,Als het zo is, is het maar zo. Dan gaan we er met zijn allen in.”