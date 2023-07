Afperser wel, boekhouder niet in beroep tegen opgelegde straffen voor miljoenenfraude bij KempenPlus

Innovaties van elektri­sche botenbou­wer Tony uit Drimmelen ook opgemerkt door Honda uit Japan

DRIMMELEN - Het perfecte vaartuig voor in de Biesbosch? Een elektrische stabiele boot, die weinig last heeft van waterplanten komt aardig in de buurt. Maar waar vind je die voor een betaalbare prijs? Bootverhuurder Tony van den Diepstraten ging daarom zelf aan de slag.