Afscheid in coronatijd in Beek en Donk: ‘Dag Guus, tot ooit’

Brabant als eerste verlost van coronamaat­re­ge­len?

10:29 BRABANT - Vrijdagmiddag, 1 mei 2020, Noord-Brabant. De zon schijnt, terrassen in Tilburg en Den Bosch zitten vol. Mensen wandelen door Oss met een ijsje in hun hand. Op kantoor is het tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Vanavond naar de film in Uden, morgen met de kinderen naar de Efteling. Het zou zomaar kunnen. Althans, volgens de berekeningen van twee wetenschappers van Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.