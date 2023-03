Afscheid van pa Cor: ‘Was ’tie ziek dan?’

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

‘Waar is je vader nou?’ Corry is zoekende, ze heeft alzheimer. Een paar uur geleden zat ze aan het sterfbed van pa. ‘Waar is ‘tie nou?’ Twee dochters zijn bezig het lichaam van hun vader te verzorgen. Liefdevol wordt het lichaam gewassen en aangekleed. Pa ligt er netjes bij. Samen gaan ze ma halen.

Zijn prachtige, witte kuif

‘Hé Cor, wat doe je nou? Met je kleren aan in bed? Kom op, sta eens op!’ ‘Ma, pa is er niet meer, hij is overleden’ ‘Pa dood? Hoe kan dat nou?’ Paniek in haar ogen. ‘Dat kan toch niet. Was ’tie ziek dan?’ ‘Ja ma, pa was erg ziek.’ Ma streelt zijn prachtige, witte kuif. Ze kust hem. Pa is nog niet koud, maar het voelt kennelijk wat vreemd aan. Verward loopt ze met haar dochters mee naar de kamer van het appartement.

Quote Net mijn moeder hè, die kon ook niet achter een vól glas zitten

Er is koffie gezet. Ma krijgt er een klein borreltje bij. Bevend brengt ze het glaasje naar haar mond en neemt een slokje. ‘Lekker’, dan in één teug gooit ze de rest naar binnen. ‘Zo, dat is op’. Giechelend voegt ze eraan toe: ‘net mijn moeder hè, die kon ook niet achter een vól glas zitten’. In de kamer zit haar gezin, drie van haar dochters met hun mannen en een paar kleinkinderen. Eén dochter ontbreekt, zij is een jaar eerder overleden.

Blauw geaderde hand

Daniël, de oudste kleinzoon zit bij oma en aait over haar blauwgeaderde hand. Ze krijgt een kus van hem. Dan schieten haar ogen weer door de kamer. ‘Waar is Cor nou?’ De dochters gaan bij haar zitten. ‘Pa is er niet meer ma, pa is overleden.’ ‘Dat kan niet, was ‘tie ziek dan?’

Langzaam loopt het gezelschap naar de slaapkamer. Weer aait ma over zijn witte kuif. Ze kust hem, vól op de mond. ‘Jakkes, hij is koud’, merkt ze op en loopt zó de slaapkamer uit. Intussen wordt de begrafenisondernemer gebeld. Buiten het zicht van ma wordt pa respectvol op de baar gelegd en weggevoerd. Verdrietig zit de familie daarna bij elkaar. Herinneringen worden opgehaald. Weet je nog dat pa…

Dit is wel gezellig

Ma hoort het aan en kijkt eens rond. ‘Jongens, ik weet niet wát er aan de hand is hoor, maar dit is wel gezellig, Dit moeten we vaker doen…’

Rianne Uijtdewillegen-Santbergen,

Roosendaal

