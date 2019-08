Afvalscheiden helpt echt, feiten en fabels over scheiden

Motorrijd­ster (28) overleden na ongeval in tunnel Raamsdonks­veer

2 augustus RAAMSDONKSVEER - De 28-jarige vrouw uit Oosterhout die gisteren zwaargewond raakte bij een ongeval in een tunnel in Raamsdonksveer is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. Het is nog onbekend hoe het ongeval kon gebeuren.