Agent boos na scheldpartijen bij wegafzetting in Beek en Donk: Ik sta daar echt niet voor de lol met -7

'Ik zit ook liever binnen achter de verwarming met een bakje koffie. Maar ik zet mij in deze kou, in voor u. Dus hou eens op met die middelvingers en scheldpartijen. We staan er om te helpen', zo is donderdagochtend te lezen op het Instagramaccount van de agent.

Er gebeurde op de N279 iets voor 8.00 uur een ongeluk met drie auto's waarbij een persoon lichtgewond raakte. Omdat de voertuigen nog midden op de weg stonden moest de weg afgesloten worden ter hoogte van de grote rotonde bij Beek en Donk. Via Twitter werden mensen op de hoogte gesteld van de wegafsluiting. De meeste mensen reageerden goed, laat de motoragent weten via Instagram. Maar een enkeling deed het tegenovergestelde.

Zo schreef hij van zich af: 'Mensen, ik sta echt niet voor de lol met -7 graden (gevoelstemperatuur-16), bevroren tenen, neus en vingers, midden in de ijzige wind op de N279. Te shaken van de kou. Hoofdpijn door de snijdende wind'. Daar voegde hij nog aan toe: 'Nee ik sta daar omdat u er niet door kunt. Ik zorg ervoor dat u een andere route kunt nemen en niet een uur in de file hoeft te staan. Totdat de weg vrij gegeven wordt. Ik zorg voor de veiligheid van mijn collega's, andere hulpverleners en de slachtoffers ter plaatse. Sorry dat ik niet even aan u in het bijzonder heb gedacht.'