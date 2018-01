Agent uitschelden voor 'kutwout'? Dat kost je tegenwoordig 750 euro

UPDATE Brabant luidt het nieuwe jaar in; hoofdprijs Staatsloterij valt in Brabant

1 januari BRABANT - 2017 ligt achter ons en 2018 is begonnen. Dat moest natuurlijk gevierd worden en dat doet Brabant maar wat graag. In Tilburg en andere plaatsen lichtte de hemel op met vuurwerk. Daarnaast werd bekend dat de Staatsloterij Jackpot van 30 miljoen in Brabant is gevallen.