Agenten ontdekken tentenkamp van 30 illegalen in de bossen bij Bladel

25 oktober SCHIJNDEL - Roughstate verovert vanuit Brabant de wereld. De oprichters van het platenlabel laten zaterdag 27 oktober tijdens Ace of Spades in manege De Molenheide in Schijndel horen wat hen zo bijzonder maakt. ,,Wat wij meemaken is een jongensdroom.”