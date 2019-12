Agressieve patiënten bezorgen ziekenhuizen in regio steeds meer last

Ziekenhuizen in de regio moeten hun eigen personeel steeds vaker beschermen tegen agressieve patiënten. Om die reden heeft het ETZ in Tilburg recent het aantal beveiligers op de locatie Elisabeth uitgebreid van twee naar drie beveiligers per dienst. Hier wordt de beveiliging gemiddeld één keer per dag ingeschakeld, zegt woordvoerder Wim Pleunis. ,,Veelal gaat het om patiënten die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Of ze hebben - net als bezoekers soms - gewoon een kort lontje.”