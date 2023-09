Al 1,3 miljoen opgehaald voor islamitische begraafplaats: ‘Hopelijk fietst Mhemed laatste helft bij elkaar’

Jonge hiphopdans­groep uit Best gooit hoge ogen op WK: ‘Meer dan we ooit hadden verwacht’

BEST - Ze dansen pas een jaar samen en hun eerste wedstrijd was nog maar twee maanden geleden. Des te knapper is het dat de leden van hiphopcrew The Invasion uit Best de tweede plek veroverden op het UDO wereldkampioenschap Hiphop/Streetdance.