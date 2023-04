Al 25 jaar komen aaihonden kroelen bij bewoners van tanteLouise: ‘De honden maken iets los’

Scorumbal en tien shotjes tequila: Nirwana laat al vijftig jaar indrukken achter

LIEROP - Wie erbij was, weet het zich twintig jaar later nog te herinneren. Tequila slempende Raggende Manne of het roemruchte Scorumbal. Jongerencentrum Nirwana in Lierop laat al meer dan vijftig jaar indrukken achter.