Boxtelaar Adrie van Osch (63) zou het zelf een beetje ijdel vinden als hij zei precies te weten hoe het beter moet in de zorg. Maar natúúrlijk heeft hij daar wel ideeën over, glasheldere zelfs. Niet voor niets was de zorg 38 en een half jaar zijn vakgebied. De laatste 33 jaar werkte hij als medebestuurder bij BrabantZorg en de voorlopers daarvan. Hij heeft zojuist officieel afscheid genomen. Waarom? ,,Gewoon, omdat ik het nou lang genoeg heb gedaan, omdat het wel goed is zo.” Voor hem, maar ook voor BrabantZorg goed dat een ander - Felicia Brandsma - zijn plek inneemt in het driekoppig bestuur van die organisatie waar hij al die jaren zijn ziel en zaligheid in gestopt heeft.