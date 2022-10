Al ruim 30.000 euro opgehaald bij inzamelingsactie voor familie van Hebe: ‘Voor een mooi afscheid’

Onvrede is van alle tijden, de boeren deden er een schepje bovenop: ‘Er is olie op het vuur gegooid’

DEN BOSCH - ‘Ze’ luisteren niet naar ons. ‘Wij’ moeten opdraaien voor de stad. Het is de kloof tussen stad en platteland waar Remkes op doelde. Is het een gevoel? Of hebben de mensen die niet worden gehoord gelijk? En waar komt de onvrede vandaan?

