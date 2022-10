Al ruim 40.000 euro opgehaald bij inzamelingsactie voor familie van Hebe: ‘Voor een mooi afscheid’

Vijf vragen Had vangrail dodelijk ongeval met Sanne en Hebe kunnen voorkomen? ‘Die komt er nu ook niet’

DEN BOSCH - Had een vangrail het dodelijke ongeval met Sanne en Hebe kunnen voorkomen? Het is een van de vragen die velen bezighoudt na de vondst van de Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel. Volgens Rijkswaterstaat is er een verklaring waarom juist op dat punt geen vangrail hoeft te staan.

21 oktober