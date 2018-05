Alarm na lek in sprinkler van bunkers met illegaal vuurwerk in Ulicoten

ULICOTEN - Op het terrein van Domeinen in Ulicoten is mogelijk gevaar ontstaan door een lekke sprinklerinstallatie in een vuurwerkopslag. Opgeslagen (illegaal) vuurwerk is mogelijk nat geworden en de brandweer onderzoekt nu wat dat voor gevolgen kan hebben.

Het gaat om een opslag voor in beslag genomen vuurwerk van de gemeente Baarle-Nassau, die staat aan de Haldijk, in het buitengebied. Maandagochtend werd het lek in de sprinklerinstallatie van drie vuurwerkbunkers ontdekt. Tegen de avond is groter opgeschaald om het gevaar te onderzoeken.

Of er ook echt ontploffingsgevaar is, is nog niet duidelijk. Maar zeker is dat sommige stoffen in vuurwerk mogelijk reageren met water. In één van de bunkers is bijvoorbeeld flitspoeder opgeslagen. Dat reageert heftig op water, aldus de veiligheidsregio. Het is de stof die zorgt voor het knal- en flitseffect in vuurwerk.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio weet nog niet veel meer te vertellen, omdat het onderzoek nog loopt. Er is Grip 1 afgekondigd, wat betekent dat onder andere de burgemeester betrokken wordt. Vertegenwoordigers van onder andere de politie, brandweer en ambulancediensten zijn samengekomen op het gemeentehuis in Baarle-Nassau om te overleggen.

Landelijke opslagplaats

Al het illegale vuurwerk dat in Nederland in beslag wordt genomen komt in de bunkers in Ulicoten terecht. Het is de bedoeling dat het er op den duur ook wordt vernietigd.