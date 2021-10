Alex S. verdiende 55.000 euro aan handel in laatstewilmiddel: vijftien personen overleden door Middel-X

Woede om lijstje met ‘blokkeer­die­ren’: ‘Nederland is qua natuur al slechtste jongetje van de klas’

23 oktober Ze waren boos, de natuurliefhebbers en milieubeschermers die deze week in De Gelderlander een verhaal lazen over beschermde diersoorten die plannen voor bijvoorbeeld windmolens en zonneparken in de weg zitten. De krant noemde hen - met een knipoog - ‘blokkeerdieren’. Dat is de wereld op z'n kop, zeiden veel lezers. Het is niet de natuur, maar de mens die iets kwalijk valt te nemen.