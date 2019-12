Alle verdachten van groepsverkrachting Den Bosch vrijgelaten, OM in beroep

Ze werden voorgeleid bij de rechter-commissaris, die moest bepalen of de verdachten nog maximaal twee weken vast bleven zitten. Dat is dus niet het geval. ,,Er zijn geen juridische argumenten om de verdachten nog langer vast te houden”, aldus de woordvoerder van de rechtbank. Dat wil overigens niet zeggen dat ze geen verdachte meer zijn in de Bossche groepsverkrachtingszaak.

Twijfels over geloofwaardigheid verklaringen

OM in hoger beroep

Het OM is teleurgesteld in de beslissing van de rechter-commissaris. ,,Wij vinden dat er voldoende redenen zijn om de verdachten langer vast te houden”, zegt de officier van justitie, die aankondigt in beroep te gaan tegen het besluit. ,,Ook nu de verdachten in vrijheid zijn gesteld gaan we door met het onderzoek. Wij willen precies weten wat er allemaal is gebeurd bij het garagebedrijf.”