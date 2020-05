Alledaagse beslommeringen van corona: voer voor historici van de toekomst

We blijven het maar tegen elkaar zeggen: bizarre tijd dit, leven met de bedreiging van dat corona-virus, onzichtbaar maar o, zo venijnig.En of we het nou leuk vinden of niet, we schrijven geschiedenis in deze wonderlijke dagen. Dat beseft ook het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Dat wil die geschiedenis vastleggen voor latere generaties en voor historici van de toekomst.