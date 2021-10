Alleen maar meer mest en stallen, onderzoekers kritisch op 20 jaar Ruimte voor Ruimte in Brabant

Nieuwsover­zicht | Indrukwek­ken­de erehaag voor overleden Jesse (17) - Stoffelij­ke overschot­ten 201 paters worden opgegraven

12 oktober In Vught is dinsdag afscheid genomen van de 17-jarige Jesse. Vijfhonderd uitgedeelde fakkels bleken bij een rouwtocht niet voldoende voor de honderden aanwezigen. Verder leidden de beperkende maatregelen op de Haringvlietbrug van tevoren voor veel ophef. Hoe staat het er nu mee? En het aantal gemelde positieve coronatesten in Brabant is in een week met 55 procent gestegen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.