Allerheiligen en Allerzielen steeds minder populair: ‘Chrysanten niet meer aan de lopende band verkocht’

Komende vrijdag is het Allerheiligen. Een dag daarna volgt Allerzielen. Twee dagen die ieder jaar eind oktober weer even de vraag oproepen: wat betekenen ze ook alweer? En worden ze überhaupt nog gevierd?

Allerheiligen en Allerzielen zijn christelijke feestdagen. Allerheiligen viert altijd op 1 november de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof). Het is geen nationale vrije dag maar wel een verplichte feestdag in de Katholieke kerk. Allerzielen volgt een dag later, op 2 november, en is een gedenkdag. De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht en er wordt een requiemmis opgedragen. Dat is een mis die wordt opgedragen voor de doden. Nabestaanden plaatsen op deze dag vaak bloemen op het graf van hun dierbare.

Verlies aan populariteit

Een van de tradities tijdens Allerzielen is het leggen van bloemen op graven. Traditiegetrouw zijn dat chrysanten. Deze bloemen werden in de achttiende eeuw in China al als heilig gezien. Later waaide dat over naar het Westen.

Ieder jaar doet de bloemist van Zuylen Uitvaartverzorging in Breda nog goede zaken tijdens Allerzielen, legt directeur Roel Stapper uit. ,,Natuurlijk loopt het aantal mensen dat bloemen legt tijdens Allerzielen terug, het is een christelijke dag en verliest aan populariteit. Maar het is nog altijd het hoogtepunt van het jaar.” Stapper beschrijft dat het kerkhof ieder jaar met Allerzielen nog vol ligt met bloemen en kaarsen. ,,Vooral 's avonds zien al die kaarsjes er erg indrukwekkend uit.”

,,Ik werkte hier nog niet twintig jaar geleden maar ik hoorde dat er toen wel drie of vier bloemisten in de straat bij de kerkhoven stonden. Die verkochten chrysanten aan de lopende band. Nu is er nog maar één.” Er komen dus ieder jaar minder mensen maar het blijft het hoogtepunt van het jaar.

Chrysanten

Dat laatste merken ze ook bij de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Molenstraat in Helmond. ,,Eigenlijk zijn alle feestdagen hoogtepunten. Ook Pasen en Kerstmis. Maar met Allerzielen zien we inderdaad wel meer bloemen dan normaal. Vooral chrysanten”, aldus Hannie Boudewijns, beheerder van de begraafplaats. ,,Maar toch zien we dat het afneemt hoor. Dat is vooral iets van de laatste jaren. Mensen verliezen hun interesse.”

Alhoewel Boudewijns ook een andere logische verklaring kan geven voor het feit dat er minder bloemen worden gelegd. ,,Deze begraafplaats stamt uit 1886. De kinderen van de mensen die hier liggen zijn ook al dood. Dan houdt het natuurlijk een keer op en de jeugd heeft er niets meer mee.” Vooral de grafstenen van de zogenoemde ‘reizigers’ (zigeuners, red.) worden goed bijgehouden, beschrijft Boudewijns. ,,Zij poetsen echt dagelijks of wekelijks tegenover veel andere Nederlanders die bijna nooit omkijken naar de graven. Met Pasen vinden we vaak nog kerststukjes.” Dat is ook een verklaring voor de populariteit van chrysanten: ,,Ze zijn makkelijk in onderhoud en blijven lang mooi.”

Quote Vroeger stonden er wel drie of vier bloemisten in de straat. Roel Stapper, Directeur Zuylen Uitvaartcentrum

Er worden soms initiatieven genomen om Allerzielen wat aan populariteit te laten winnen. Met het kunstproject Allerzielen Alom wint Allerzielen hier en daar weer wat aan populariteit. Zuylen in Breda deed daar vier jaar geleden aan mee. ,,Het herdenken werd vermengd met kunst, dat was een van de mooiste evenementen die wij ooit hadden en er kwamen honderden mensen op af.”

Sterke bloem

Dat van die chrysanten kan Chantal, medewerkster bij Pasmans bloemen in Eindhoven, bevestigen. ,,Het klopt dat er rond Allerzielen veel meer chrysantbollen worden verkocht dan op andere momenten in het jaar. Maar het is niet dat we de vraag niet aankunnen. We hebben altijd een grote voorraad.”

De bloemen zijn volgens Chantal niet alleen populair rondom Allerzielen maar sowieso in de herfst. ,,Het is een van de sterkere bloemen. In de herfst is er sowieso altijd meer vraag naar de chrysant.” Ook bij de bloemenzaak merken ze verschil met twintig jaar geleden. ,,Toen was het veel populairder om chrysanten te leggen, nu kiezen mensen er toch voor om andere dingen op het graf te leggen of ze plaatsen niets meer.”

Halloween

Aan de vooravond van Allerheiligen wordt Halloween gevierd. Dat feest lijkt juist heel erg aan populariteit te winnen. Traditioneel wordt het gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Maar ook in Nederland worden tegenwoordig steeds vaker pompoenen uitgehold en gaan de kinderen langs de deur voor snoepjes.

De naam Halloween is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond). In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november en was 31 oktober dus oudejaarsavond. Op die avond werd gevierd dat de oogst binnen was, het zaaigoed voor het volgende jaar klaar lag en er dus tijd was voor een vrije dag. In Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. Die geloofden dat op die dag de geesten van alle doden van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het volgende jaar. De geesten zouden afkomen op voedsel en afgestoten worden door het dragen van maskers. Toen de Romeinen naar Groot-Brittannië kwamen, mengden ze de Keltische traditie met hun eigen traditie, die van het oogstfeest.

Commercie

In Nederland is Halloween flink in opkomst maar is er ook regelmatig kritiek – zoals ook op Valentijnsdag – vanwege het commerciële karakter. Halloween is geen kerkelijk feest en Allerzielen en Allerheiligen zijn dat wel. Die laatste twee feesten zijn daarom ook nog altijd populair in de gelovige dorpen en steden. Toch zijn de dagen lang niet meer zo populair als vroeger.

Halloween is vooral onder jongeren en kinderen populair omdat er steeds meer enge tochten worden georganiseerd of verkleedfeesten. Het idee: jezelf zo eng mogelijk verkleden en langs de deuren gaan voor snoepjes.

