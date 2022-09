Alles is er nog, na achttien jaar, behalve kunstschilder én veelschrijver Leon Adriaans zelf

Mario wil ruzie op de kermis sussen, maar krijgt zelf de volle laag: ‘Pijnstil­lers houden me op de been’

CUIJK - Zijn neus is op drie plekken gebroken, een paar ribben zijn gekneusd, hij heeft een hersenschudding en ook nog een hiaat in zijn geheugen van twintig minuten. Dat is de akelige oogst voor de 23-jarige Mario Selten uit Haps.

16 september