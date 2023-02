Alles wat je moet weten over carnaval in Moerdijk

LIVE eredivisie | Fortuna Sittard na bewogen week op bezoek bij RKC Waalwijk

De aardbevingen in Turkije overschaduwden vorige week de overwinning van Fortuna Sittard op FC Emmen. Met drie Turkse spelers in de selectie, lag de focus even niet meer op het voetbal. Nu volgt een uitduel met RKC Waalwijk. Alle verrichtingen van deze eredivisiewedstrijd volg je vanaf 20.00 uur in ons liveblog.