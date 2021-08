Alles weg zonder één kras op de auto: steeds meer Brabanders zijn slachtoffer van ‘sleutelloze inbraak’

‘Historisch laag’ aantal faillisse­men­ten in Brabant: ruim 55 procent minder bedrijven op slot dan vorig jaar

6:00 In het eerste half jaar van 2021 zijn veel minder bedrijven failliet gegaan in Brabant dan vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar gingen 131 bedrijven failliet, ruim 55 procent minder dan in dezelfde periode in 2020.